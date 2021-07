Sofyan Amrabat era stato uno dei principali colpi di mercato della Fiorentina nella scorsa stagione, in viola il centrocampista marocchino non è però riuscito a esprimersi agli stessi livelli dell'Hellas Verona. Per questo motivo un suo addio nelle prossime settimane è un'ipotesi da non escludere.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, tra le squadre interessate ad Amrabat c'è anche il Torino. Il tecnico Ivan Juric lo conosce molto bene avendolo già allenato al Verona e ora lo rivorrebbe con sé nella formazione granata.