Il Torino è alla ricerca di un portiere di riserva per la prossima stagione, dato che Samir Ujkani non rinnoverà il contratto e verrà lasciato partire a parametro zero. Tra gli estremi difensori seguiti con maggiore attenzione dal dt Davide Vagnati c'è Adrian Semper del Chievo Verona.



Il ventiduenne portiere croato in questa stagione si è messo in grande luce con la formazione veneta nel campionato cadetto, il Torino sta pensando a lui anche per un futuro da titolare per quando Salvatore Sirigu sarà ceduto.