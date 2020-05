Samir Ujkani a fine stagione potrebbe lasciare il Torino: è in scadenza di contratto e la società granata non sembra al momento intenzionata a rinnovargli il contratto. Per questo motivo il dt Davide Vagnati è alla ricerca di un nuovo portiere di riserva e tra quelli seguiti c'è anche Simone Scuffet.



L'estremo difensore classe 1996 di proprietà dell'Udinese è al momento in prestito allo Spezia, in serie B, il Torino lo sta seguendo con grande attenzione.