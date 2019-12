Con Lorenzo De Silvestri in scadenza di contratto e che potrebbe lasciare il Torino già a gennaio, il direttore sportivo granata, Massimo Bava, è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Negli scorsi giorni è stato proposto Luis Advincula del Rayo Vallecano ma il ds ha posato i propri occhi anche su un altro giocatore: Moussa Wagué.



Classe 1998, nazionale senegalese, Wagué è uno dei migliori giovani della rosa del Barcellona. Per il momento il Torino non ha ancora formulato offerte per il giocatore ma lo sta seguendo con grande interesse.