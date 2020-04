In vista della prossima stagione, il direttore sportivo del Torino sta scandagliando con attenzione anche i giocatori che si stanno mettendo in evidenza in serie B. Tra questi, uno di quelli che ha più colpito l'attenzione del direttore sportivo Massimo Bava è Vasile Mogos.



Terzino destro, classe 1992, nelle ultime due stagioni si è messo in luce con la maglia della Cremonese arrivando a conquistare anche quella della nazionale della Romania, con cui ha debuttato lo scorso novembre nelle qualificazioni all'Europeo nel match contro la Svezia. Il Torino ha già fatto i primi sondaggi per il giocatore.