Tra i tanti giocatori che il Torino ha messo nel proprio mirino in questi ultimi giorni di calciomercato c'è anche il trequartstia Chiquinho. Classe 1995, nazionalità portoghese, di proprietà del Benfica, il calciatore è la prima alternativa a Gaston Ramirez.



Nel caso l'accordo con il calciatore uruguaiano non dovesse essere trovato, il Torino farebbe un tentativo per Chiquinho: al momento però il calciatore non è una priorità.