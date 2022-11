Tra gli obiettivi di mercato del Torino in vista del mercato di gennaio c'è anche Diego Rossi. Trequartista uruguaiano, classe 1998 è in forza al Fenerbahce ma a gennaio potrebbe essere ceduto.



Rossi è in possesso del passaporto italiano e potrebbe quindi firmare con la squadra granata, ricordiamo infatti che in questa stagione il Torino non può tesserare altri calciatori extracomunitari provenienti da squadre straniere avendo riempito in estate tutti gli slot a disposizione.