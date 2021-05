Oltre 20 milioni di euro: è la cifra che il Torino spera di incassare dalla cessione di tre giocatori che non rientrano più nei progetto tecnico della squadra. Parliamo di Ricardo Rodriguez, Ola Aina e Soualiho Meité (gli ultimi due sono di ritorno dai rispettivi prestiti).



Difficile che il Torino possa arrivare a incassare la cifra desiderata da cessione in Italia dei tre giocatori, per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati sta cercando squadre all'esterno per i tre, magari in Inghilterra, dove i club hanno maggiori cifre da poter spendere e dove Aina si è messo in luce nell'ultima stagione con il Fulham.