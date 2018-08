Joel Obi è ormai ad un passo dall'addio al Torino. Il contratto del centrocampista nigeriano scadrà il 30 giugno del 2019 e la società granata non ha intenzione di rinnovarlo, per questo motivo il calciatore è finito sul mercato e sulle sue tracce si sono messe con insistenza Parma e Celta Vigo.



Proprio la squadra emiliano, in questo momento, sembra essere dove con ogni probabilità giocherà Obi nel prossimo campionato: il Parma ha superato la concorrenza del Celta Vigo e potrebbe anche chiudere l'affare nelle prossime ore. Per Obi si tratterebbe di un ritorno nel club emiliano visto che ha già indossato la casacca gialloblù nella stagione 2013/2014.