Andrea Pinamonti e Andrea Petagna: sono loro al momento i due principali candidati ad affiancare (o magari sostituire) un altro Andrea, in questo caso Belotti, nell'attacco del Torino della prossima stagione.



Con l'arrivo di Moreno Longo al posto di Walter Mazzarri sulla panchina granata le quotazioni di Petagna (di cui si è parlato come possibile contropartita del Napoli per arrivare proprio al Gallo) sono però in netta discesa. Il tecnico granata preferirebbe avere come rinforzo Pinamonti, un giocatore che ha già allenato al Frosinone.