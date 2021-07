Marko Pjaca è uno degli obiettivi del Torino in questa sessione di mercato. Ivan Juric ha espressamente chiesto alla società dei rinforzi per la trequarti campo e il calciatore croato (rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa) è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione.



Il direttore tecnico Davide Vagnati dovrà però riuscire a convincere il centrocampista ad accettare l'offerta del Torino. Pjaca è nel mirino anche della Dinamo Zagabria ed è tentato dall'idea di tornare in patria considerando che potrebbe giocare anche le coppe europee.