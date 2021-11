Alcune buone prestazioni, due gol, ma anche un problema muscolare che lo ha tenuto per diverse settimane ai margini della squadra: è il rendimento di questa prima parte di stagione di Marko Pjaca al Torino. E proprio i problemi fisici sono il motivo per cui la società granata non ha ancora deciso se riscattare il cartellino del croato dalla Juventus.



Il Torino in estate aveva acquistato Pjaca con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro: una cifra abbordabile ma che Urbano Cairo valuterà attentamente se spendere.