Marco Pjaca regala la vittoria al Torino contro il Sassuolo e al termine del match commenta a Dazn: "Abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo continuare così. Cosa mi ha detto Juric? Quando sono entrato mi ha chiesto le cose che proviamo in allenamento, abbiamo trovato la superiorità numerica su quel lato e abbiamo trovato la rete. Dobbiamo continuare così. Preoccupato dalla concorrenza sulla trequarti? No, è bello avere compagni così forti, non mi preoccupa: ognuno può aiutare la squadra ed è una cosa molto importante. Mentalità granata? Bisogna sempre dare il massimo per questa maglia, possiamo fare una bella stagione".