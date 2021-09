Contro la Salernitana due dei nuovi acquisti del Torino potrebbero fare il loro esordio ufficiale con la maglia dei granata: si tratta di Tommaso Pobega e di Josip Brekalo.



Il centrocampista arrivato in prestito dal Milan dovrebbe fare coppia con Rolando Mandragora in mezzo al campo, il secondo invece dovrebbe agire da trequartista nel 3-4-2-1. Non dovrebbero giocare dal primo minuto, ma potrebbero trovare spazio a partita in corso, gli altri acquisti degli ultimi giorni di mercato: David Zima e Denis Praet.