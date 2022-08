Il ritorno di Tommaso Pobega al Torino in questa sessione di mercato è praticamente impossibile: il Milan ha infatti fatto sapere alla società granata di non avere intenzione di lasciar partire il centrocampista.



Il dt granata, Davide Vagnati, aveva fatto un tentativo per cercare di accontentare Ivan Juric che ha più volte ribadito di aver bisogno di un centrocampista di quantità per completare la rosa a propria disposizione.