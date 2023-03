Un tentativo era stato fatto la scorsa estate e un altro verrà fatto la prossima: in casa Torino si sogna il ritorno di Tommaso Pobega. Il centrocampista era stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione e in questa seconda parte di stagione sta faticando a trovare spazio nel Milan, motivo per cui Davide Vagnati proverà a imbastire una nuova trattativa a fine campionato.



Il ritorno di Pobega potrebbe anche facilitare la trattativa per il rinnovo del contratto di Ivan Juric.