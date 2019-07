Quando ormai il mese di agosto è alle porte, il Torino non ha ancora trovato l'attaccante esterno desiderato per rinforzare la squadra di Walter Mazzarri. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava hanno però deciso di dirigere tutti i loro sforzi su Simone Verdi del Napoli.



Ne consegue che la trattativa per Matteo Politano sembra destinata ad eclissarsi ancora prima di nascere. Il Torino ha infatti scelto di non presentare alcuna offerta per il calciatore dell'Inter.