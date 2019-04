Potrebbe esserci una novità nell'attacco del Torino che, sabato pomeriggio, affronterà il Genoa al Luigi Ferraris: non potendo contare sullo squalificato Simone Zaza e sugli infortunati Iago Falque e Vincenzo Millico, Walter Mazzarri potrebbe affidarsi, oltre al rientrante Andrea Belotti, al dinamismo di Vittorio Parigini, che ha ben figurato nei minuti avuti a disposizione contro il Cagliari.



Parigini è in ballottaggio con Alejandro Berenguer ma, a differenza di quanto avvenuto nelle ultime due partite, questa volta Mazzarri potrebbe affidarsi al giocatore della nazionale Under 21 che, fino a questo momento, è partito titolare solamente nelle partite in trasferta contro l'Atalanta e la Roma.