Prima della ripresa del campionato, fissata per il prossimo 4 gennaio, il Torino potrebbe scendere in campo per due amichevoli contro altre due squadre di serie A: la Cremonese e il Monza.



I dirigenti dei tre club sono al lavoro per organizzare le partite: quella contro la Cremonese dovrebbe giocarsi all'Olimpico Grande Torino, quella contro la formazione lombarda invece a Montello.