Si era infortunato nella partita contro il Sassuolo, la sua prima con la maglia del Torino, dopo aver mostrato ottime cose e colpito anche un palo, ora Dennis Praet sta stringendo i denti per tornare il prima possibile a disposizione di Ivan Juric.



Il trequartista belga con ogni probabilità rientrerà dopo la pausa del campionato ma c'è una piccola speranza che possa farcela anche per sabato, quando il suo Torino giocherà il derby contro la Juventus. Per quella partita Praet potrebbe almeno andare in panchina.