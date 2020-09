Tra i giocatori che il Torino sta seguendo in questo mercato ci sono anche Dennis Praet e Rade Krunic: è improbabile, se non del tutto impossibile, che entrambi possano arrivare in granata. Il belga e il bosniaco sono infatti considerati uno l'alternativa dell'altro.



Prima di provare ad accelerare le trattativa con Leicester City e Milan, il Torino deve però vendere: solamente dopo la partenza di qualche centrocampista Vagnati punterà su un nuovo rinforzo.