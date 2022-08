Il Torino vuole Dennis Praet e Dennis Praet vuole il Torino: la società granata da tempo sta portando avanti con il Leicester una trattativa per il ritorno del centrocampista belga ma al momento un accordo non è stato ancora trovato.



L'intesa c'è invece con il giocatore che vorrebbe tornare a vestire la maglia granata e sta spingendo affinché il Leicester possa accontentarlo. Novità a riguardo potrebbero arrivare in questi ultimi giorni di calciomercato.