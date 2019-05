Per Vincenzo Millico questa non è stata una stagione come le altre: ha trascinato la Primavera del Torino alla fase finale del campionato e ha anche potuto esordire in serie A. Per l'ottima stagione disputata Millico è stato ora premiato come "Attaccante del futuro" ai Giacinto Facchetti Awards.



Oltre a Millico è stato consegnato il Premio Facchetti 2019 anche l'attuale Responsabile del Settore giovaniel Massimo Bava nella sezione "Manager". Non appena il passaggio di Gianluca Petrachi alla Roma sarà ufficiale, Bava diventerà il nuovo direttore sportivo del Torino.