Radja Nainggolan è il grande sogno di mercato del Torino in vista della prossima stagione, il direttore tecnico Davide Vagnati è già al lavoro per cercare di raggiungere un accordo ma per il dirigente granata non sarà facile ottenere il sì dell'Inter e neppure quello del giocatore.



Nel corso di una ​diretta streaming su Twitch, lo stesso Nainggolan ha spiegato di preferire un ritorno alla Roma. "​Se mi manca la Roma? Sì, lì ho lasciato il cuore ma non perché è la Roma: ho sempre ricevuto tanto affetto, ho visto tante battaglie. Forse sono arrivato anche nell'età in cui iniziava a contare il calcio, giocavi per cose più importanti" ha spiegato il centrocampista.