Il Covid torna a minacciare la serie A, tanto che nei prossimi due turni di campionato. In casa granata è scoppiato un vero e proprio focolaio: da venerdì a oggi sono state riscontrate le positività di sette calciatori e un membro dello staff sanitario. Inoltre, con ogni probabilità, disponendo l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra. Isolamento che durerebbe una settimana, obbligando così la Lega al rinvio delle due partite.stilato nella scorsa stagione: sarà in pratica l’Asl del capoluogo piemontese a decidere sesi potranno giocare nelle date previste dal calendario oppure no. L’ipotesi di un rinvio, come detto in precedenza, appare sempre più probabile, tanto che la Lega si sta già preparando a ri-calendarizzare le prossime due partite del Torino, senza infliggere sconfitte a tavolino e punti di penalizzazione alla squadra granata.Il caso Torino è però differente da quello che aveva coinvolto il Napoli lo scorso ottobre:. “Se non ci fosse stata la variante inglese allora non avremmo preso questa posizione” ha spiegato anche il diretto dell’Asl di Torino,intervenendo a Radio Punto Nuovo. In pratica, se il focolaio scoppiato nello spogliatoio granata non fosse legato alla nuova variante del Covid, in questi giorni Davide Nicola avrebbe continuato a dirigere gli allenamenti al Filadelfia e, nonostante i tamponi positivi di sette calciatori, il Torino avrebbe potuto giocare venerdì contro il Sassuolo e martedì prossimo contro la Lazio.