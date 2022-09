L'infortunio occorso a Pietro Pellegri durante la partita della Nazionale Under 21 contro l'Inghilterra è fonte di preoccupazione in casa Torino: si teme uno stop di diverse settimane dell'attaccante.



Se il problema muscolare si dovesse rivelare serio, tutto il peso dell'attacco sarebbe sulle spalle di Antonio Sanabria: il centravanti paraguaiano non è stato autore di un inizio di stagione da ricordare, appena 1 gol segnato in 7 partite giocate, e il suo rendimento dovrà migliorare.