Brian Bayeye resterà al Torino fino al termine della stagione: è questa la decisione che è stata presa dalla società granata riguardo al terzino arrivato dal Catanzaro.



"Bayeye? In teoria sarebbe perfetto che andasse a giocare in prestito in serie B per giocare con continuità, invece penso che resterà perché ci mancano degli elementi" ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa, parlando proprio del terzino.