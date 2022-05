Tra i giocatori arrivati al Torino la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto c'è anche Marko Pjaca: entro il prossimo 30 giugno la società granata dovrà decidere se esercitare la clausola per acquistare l'attaccante dalla Juventus o se lasciarlo tornare in bianconero.



Pjaca è stato autore di un buon inizio di campionato ma negli ultimi mesi il suo rendimento è calato e per questo motivo la società granata non sembra intenzionato a riscattarlo.