Alla vigilia della partenza per il ritiro di Bormio, il Torino ha presentato le nuove maglie per la stagione 2017/2018. La grande novità è rappresentata dai triangolini con all'interno dei torelli rampanti di cui è costituita la trama delle casacche. La prima casacca è, come da tradizione, granata, la seconda bianca mentre la terza verrà svelata nei prossimi giorni. Per quella dei portieri è stato scelto il colore nero.

Per quanto riguarda gli sponsor, Suzuki ha rinnovato il proprio contratto come main sponsor del Torino, ma nella divisa granata compariranno anche i loghi di Beretta e di SportPesa che continuano ola loro collaborazione con il cluyb del presidente Cairo.