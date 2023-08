Ilha ufficializzato l'acquisto di, difensore georgiano arrivato a titolo definitivo dallaQuesto il comunicato della società granata: "Ilè lieto di annunciare di aver acquisito dalla, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreClasse 2002, nazionale dellae protagonista con l’Under 21 nei recenti Europei organizzati proprio in Georgia e Romania (per lui 4 presenze e un gol nel match contro il Portogallo), Sazonov calcisticamente è cresciuto tra le fila dello Zenit San Pietroburgo - con cui ha esordito in prima squadra - per poi trasferirsi alla Dinamo Mosca nel luglio del 2021. Con la formazione della capitale ha dapprima completato il percorso di crescita nella Dinamo Mosca B e poi ha totalizzato 44 presenze e una rete tra campionato e coppa nazionale con la prima squadra.Tutto il Torino Football Club accoglie Saba Sazonov con caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"