Dopo quelli di Denis Portanova dal Bologna e Alejandro Marcos del Barcellona, il Torino ha ora messo a segno un altro colpo di mercato in ottica futuro: dal Denguele D'Odienne, società della Costa d'Avorio, arriva Wilfried Stephane Singo, difensore classe 2000​ nel giro delle nazionali giovanili ivoriano.



Singo si aggregherà alla Primavera di Federico Coppitelli. Con questo acquisto il Torino ha occupato anche il secondo slot disponibile per acquistare un calciatore extracomunitario dall'estero in questa stagione.