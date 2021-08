Arriva il rinforzo in difesa che Ivan Juric attendeva per il suo Torino: si tratta di David Zima, giovane centrale classe 2000 proveniente dallo Slavia Praga. Il calciatore, nella serata, è già arrivato nel capoluogo piemontese, domani effettuerà le visite mediche di rito e poi porrà la firma sul contratto.



Zima arriva al Torino con la formula del trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.