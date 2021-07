Dopo aver definito l'acquisto di Marko Pjaca, il Torino è ora alla ricerca di un nuovo trequartista per il 3-4-2-1 di Ivan Juric: tra i calciatori seguiti con maggiore attenzione dal dt Davide Vagnati c'è Riccardo Orsolini del Bologna.



Negli ultimi giorni i contatti tra i due club si sono intensificati sempre di più e nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui tra i dirigenti delle due squadre: il Torino però non ha fretta di chiudere la trattativa, prima il dt Davide Vagnati deve sfoltire la rosa con operazioni in uscita.