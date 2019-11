Tra i convocati di Walter Mazzarri per la partita di domani del Torino contro il Genoa c'è anche Alessandro Buongiorno. Per il difensore centrale classe 1999 si tratta della prima convocazione stagionale in Prima squadra.



Dopo essere rientrato dal prestito al Carpi, in serie B, dello scorso anno, Buongiorno quest'estate non ha trovato una nuova squadra (complice anche un infortunio) ed è così rimasto al Torino andando a rinforzare la Primavera. Ora, non potendo contare sull'infortunato Lyanco, Mazzarri lo convocato per la trasferta del Ferraris.