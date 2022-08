Nella giornata di oggi il Torino ha ufficializzato l'arrivo di Ilkhan, centrocampista classe 2004 per il quale i granata hanno pagato la clausola di 4,5 milioni di euro al Besiktas. Prime parole del giocatore turco rilasciate a Torino Channel: "Sono emozionato di essere qui, conosco già Radonjic col quale avevo giocato a Belgrado. Io sono un centrocampista box to box, faccio sia la fase difensiva che quella offensiva e mi piace dribblare. So che Juric lavora molto con i giovani, sono contento di trovare lui. Il mio ruolo? Mezz'ala o trequartista".