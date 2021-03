Per la prima volta dopo circa 10 giorni, il Torino questa mattina ha potuto svolgere al Filadelfia un vero e proprio allenamento di squadra. L'isolamento domiciliare è finito e l'Asl ha quindi dato il consenso alla squadra granata di riprendere la regolare preparazione alle partite.



Davide Nicola non ha ovviamente potuto contare sugli 8 giocatori ancora positivi, per questo motivo ha convocato diversi calciatori della Primavera, che verranno poi convocati per la partita contro il Crotone.