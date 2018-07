Dopo la goleada rifilata alla Bormiese una settimana fa, il Torino quest'oggi ha superato con un netto 4-0 la Pro Patria grazie a una doppietta di Andrea Belotti, un gol di Vittorio Parigini e un gol di Lorenzo De Silvestri. Proprio il terzino destro, insieme al Gallo e al giovane Ben Kone, è uno dei giocatori che più si è messo in luce in questa partita. Da segnalare inoltre gli esordi in maglia granata di Gleison Bremer e Vitalie Damascan.



Torino-Pro Patria 4-0



Marcatori: pt 18' De Silvestri, 21' Belotti, 34' Parigini, st 17' Belotti



Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo (st 1' Bremer), Nkoulou (st 24' Ferigra), Moretti (st 24' Bianchi); De Silvestri (st 1' Fiordaliso), Rincon (st 16' Acquah), Meité (st 16' Adopo), Parigini (st 24' Gilli); Falque (st 16' Edera), Belotti (st 33' Damascan), Baselli (st 16' Kone). A disp. Ichazo, Ansaldi, Butic, Aramu. All. Mazzarri.



Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molnar, Zaro, Marcone; Mora, Bertoni, Di Sabato, Gazo, Galli; Le Noci, Santana. A disp. Tornaghi, Boffelli, Lombardonu, Battistibi, Fietta, Pedone, Colombo, Molinari, Ghioldi, Gucci, Angelina, Pllumbay, Banfi. All. Javorcic.



Arbitro: Caldera di Como