Il Torino ha fatto il punto sugli infortunati nella rosa a disposizione di Walter Mazzarri in vista della sfida contro il Liverpool. Oltre agli indisponibili di lungo corso Bonifazi, Damascan e Lyanco, non convocati Acquah (in permesso per motivi personali), Ljajic (che ha avvertito un problema alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni) e Obi (sindrome parainfluenzale).