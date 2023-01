Non c'è ancora l'accordo tra il Torino e Vanja Milinkovic-Savic per il rinnovo del contratto. L'attuale contratto del portiere serbo con la società granata scadrà nel 2024, il Torino vorrebbe prolungare il contratto ma le richieste economiche fatte dall'estremo difensore sono ritenute eccessive.



Si continuerà a trattare anche nei prossimi mesi ma secondo quanto riferito nell'edizione odierna di Tuttosport, senza un accordo, il portiere in estate finirà sul mercato.