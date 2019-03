Il Torino sogna la qualificazione in Europa League e pensa già in grande per la prossima stagione, infatti come riportato da Tuttosport, sta già ponendo le basi per tre grandi acquisti che il presidente Cairo regalerà al suo allenatore in caso di raggiungimento del piazzamento europeo. Il primo è Patrick Cutrone, l'attaccante del Milan è chiuso da Piatek e così il prossimo anno può decidere di cambiare aria in cerca di continuità, il secondo è Marco Lazzari della Spal e infine Roberto Pereyra ex di Juventus e Udinese, ora al Watford.