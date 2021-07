Non solo Marko Pjaca, il Torino è alla ricerca anche di altri rinforzi per la trequarti campo e tra i calciatori seguiti dal direttore tecnico Davide Vagnati c'è anche Riccardo Orsolini.



Le richieste del Bologna sono alte ma il Torino sembrerebbe orientato a presentare un'offerta di 9 milioni di euro per l'esterno d'attacco. Il tecnico Ivan Juric vuole giocare con il 3-4-2-1 e la squadra granata ha bisogno di giocatori da schierare alle spalle del centravanti.