Il Torino ha individuato in Giulio Maggiore il sostitua perfetto di Tommaso Pobega, rientrato al Milan dopo la conclusione del prestito. La trattativa con lo Spezia è già stata avviata e per cercare di ottenere il sì del club ligure il dt Davide Vagnati è pronto a inserire un giocatore come contropartita tecnica.



Si tratta di Demba Seck. L'idea del Torino è quella di acquistare a titolo definitivo Maggiore e di cedere in prestito Seck per un anno allo Spezia in modo che possa fare anche maggiore esperienza in serie A.