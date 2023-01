Mohamed Fares in questa prima parte di stagione non ha trovato spazio nella Lazio ed è ora alla ricerca di una nuova squadra. Il terzino è stato ora proposto a varie squadre tra cui il Torino.



Fares aveva vestito la maglia granata anche nella scorsa stagione, era arrivato a gennaio in prestito dalla Lazio ma dopo un paio di allenamenti aveva subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio, un infortunio che non gli ha permesso di scendere mai in campo con la maglia del Torino.