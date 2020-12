Nel mirino del Torino ci sono diversi giocatori della Fiorentina - da Patrick Cutrone a Erick Pulgar e Alfred Duncan -, per provare a portare qualcuno di questi alla corte di Marco Giampaolo, il direttore tecnico granata, Davide Vagnati ha proposto come contropartita tecnica Simone Zaza.



La Fiorentina ha però fatto sapere al Torino di non essere interessata all'acquisto dell'attaccante ex Sassuolo e Valencia. Zaza resta comunque sul mercato: il presidente Urbano Cairo aspetta ora offerta per il suo numero 11.