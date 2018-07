Il Torino prosegue la trattativa per Rade Krunic dell'Empoli che, insieme a Roberto Pereyra del Watford, è il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo della squadra di Walter Mazzarri.



Ad ostacolare la buona riuscita della trattativa ci sono però le alte richieste economiche dell'Empoli che per lasciar partire il calciatore bosniaco vorrebbe incassare 7 milioni di euro: una cifra ritenuta troppo alta dal Torino. La società granata deve però anche guardarsi dalla concorrenza del Genoa,altra squadra fortemente interessata a Krunic per rinforzare la linea mediana.