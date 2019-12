Negli scorsi mesi dalla Germania era rimbalzata la voce che il Torino si fosse messo sulle tracce di Ragnar Ache, attaccante di proprietà degli olandesi dello Sparta Rotterdam ma in forza anche alla nazionale Under 21 tedesca. Le voci hanno ora trovato conferma.



Per Ache al momento non si è registrata nessuna offerta da parte del Torino, ma il direttore sportivo Massimo Bava continua a seguire con attenzione il calciatore.