In attesa che il campionato di serie A riprenda, il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, sta tenendo vivi i contatti per Bruno Amione, giovane difensore centrale di proprietà del Belgrano.



Amione è nel mirino anche del Genoa ma il Torino non vuole farsi beffare e per questo motivo i contatti con l'entourage del calciatore sono costanti. Prima di accelerare e, eventualmente, chiudere la trattativa, la società granata aspetta per che il difensore argentino entri in possesso di un passaporto comunitario.