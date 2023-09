Paolo Pulici, ex attaccante del Torino, ha parlato a Tuttosport:



"Tatticamente, è sempre utile avere un centravanti di gran fisico, capace di attrarre non uno ma due difensori, di tenere il pallone nelle ripartenze e far salire i compagni, di aprire varchi per loro già solo con la presenza e il suo modo di proteggere la palla. Segna, vede il gol prima di altri, ma è anche generoso. Ottimo rinforzo: mi è sempre piaciuto, della miglior Atalanta è stato un re. Parla la sua carriera. I suoi gol, numerosi".