Il Torino sta provando a realizzare un colpo a sorpresa per il proprio centrocampo: Roberto Soriano. L'ex giocatore della Sampdoria, attualmente in forza agli spagnoli del Villareal, potrebbe infatti approdare in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.



La trattativa tra la società granata e il Villareal per Soriano è già in corso. Il centrocampista, che può vantare anche diverse presenza con la maglia azzurra della Nazionale, sarebbe la mezzala perfetta per il gioco di Walter Mazzarri, per questo il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno provando a portare a termine l'affare.