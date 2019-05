Ora che il campionato è terminato, il Torino si è attivato sul fronte mercato, ma non solo quello che riguarda i calciatori. Il presidente Urbano Cairo vorrebbe infatti portare in granata anche il Capo degli osservatori de Genoa Omar Milanetto.



Milanetto, nelle intenzioni del patron del Torino, prenderà il posto che Antonio Cavallo lascerà vacante (si trasferirà alla Roma con il direttore sportivo Gianluca Petrachi). Quando ancora era un calciatore, Milanetto era stato più volte vicino ai granata ma l'affare non si era mai concluso. Potrebbe chiudersi ora che ha appeso le scarpette al chiodo.